***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 19:33
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022, 04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce yaptığımız KAP açıklamalarımızda Bağlı ortaklığımız "Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş." tarafından İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisinin, alanında Türkiye'de ilk, Dünya'da da sayılı örneklerinden olacağı yönünde bilgilendirme yapmıştık, Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu Enerji Depolama yatırımının finansmanına yönelik kaynakların sağlanması ve bu amaçla yapılacak çalışmalar ve girişimlere ilişkin olarak "OMG Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firması özel finansal ve mali danışman olarak tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş olup OMG Yönetim ve Danışmanlık firması, yapılacak yatırımla ilgili olarak, yurtdışı finansal kurumlar, fonlar ve bankalar ile aracılık hizmeti sağlayacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013547
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
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14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0257
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
18:05924,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,30
|Açılış
|: 924,61
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8107
|14,8455
|% 0,10
|
|Euro
|16,2967
|16,3206
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,3634
|19,4605
|% -0,66
|
|Frank
|15,8214
|15,9167
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9409
|3,9607
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-18,87
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|-6,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
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17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
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17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem