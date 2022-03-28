***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2022, 04.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce yaptığımız KAP açıklamalarımızda Bağlı ortaklığımız "Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş." tarafından İstanbul Silivri'de kurulacak olan 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip, mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisinin, alanında Türkiye'de ilk, Dünya'da da sayılı örneklerinden olacağı yönünde bilgilendirme yapmıştık, Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu Enerji Depolama yatırımının finansmanına yönelik kaynakların sağlanması ve bu amaçla yapılacak çalışmalar ve girişimlere ilişkin olarak "OMG Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firması özel finansal ve mali danışman olarak tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş olup OMG Yönetim ve Danışmanlık firması, yapılacak yatırımla ilgili olarak, yurtdışı finansal kurumlar, fonlar ve bankalar ile aracılık hizmeti sağlayacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013547BIST