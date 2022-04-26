***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.11.2021 tarihli açıklamamız kapsamında, Üretime, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte, iştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın ilk uydusu olan Connecta T1.1'in üretim süreci bugün tamamlandı.Öngörülen fırlatma tarihine uyulması halinde yaklaşık bir ay sonra "SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission" roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan fırlatılacak olan Connecta T1.1 düşük Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek.Connecta T1.1 birçok açıdan Türkiye için ilklere imza atarken, gerçekleştirmeyi planladığımız uydu ve uzay yatırımlarımızın da ilk simgesi olacak. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024092BIST