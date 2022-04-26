***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 20:01
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.11.2021 tarihli açıklamamız kapsamında, Üretime, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte, iştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın ilk uydusu olan Connecta T1.1'in üretim süreci bugün tamamlandı.
Öngörülen fırlatma tarihine uyulması halinde yaklaşık bir ay sonra "SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission" roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan fırlatılacak olan Connecta T1.1 düşük Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek.
Connecta T1.1 birçok açıdan Türkiye için ilklere imza atarken, gerçekleştirmeyi planladığımız uydu ve uzay yatırımlarımızın da ilk simgesi olacak. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024092
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|DAGHL
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|% 10,00
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|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
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|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
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|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
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|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7940
|14,8022
|% 0,23
|
|Euro
|15,7500
|15,7701
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,5891
|18,6823
|% -0,99
|
|Frank
|15,3321
|15,4245
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9324
|3,9521
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|4,58
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,07
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,04
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|B. Petrol
|106
|106
|3,50
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Seans Raporu
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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