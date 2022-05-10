***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2022 19:10
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen büyük bir kurumsal yatırımcısı arasında, payları şirketimiz mülkiyetinde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ye, Şirket'in değerlemesinin 160.000.000 USD ile 200.000.000 USD arasında olacağı varsayımına göre emisyon primli sermaye artırımı suretiyle aşamalı olarak %10 oranında ortak olması amacıyla, 10.05.2022 tarihinde (bugün) karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028789
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0675
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0733
|Açılış
|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
18:05913,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 10,58
|Açılış
|: 913,00
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2865
|15,3138
|% 0,44
|
|Euro
|16,0878
|16,1558
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,6975
|18,7913
|% -0,26
|
|Frank
|15,3429
|15,4353
|% 0,46
|
|Riyal
|4,0701
|4,0905
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,52
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,39
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208