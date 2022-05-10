***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen büyük bir kurumsal yatırımcısı arasında, payları şirketimiz mülkiyetinde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ye, Şirket'in değerlemesinin 160.000.000 USD ile 200.000.000 USD arasında olacağı varsayımına göre emisyon primli sermaye artırımı suretiyle aşamalı olarak %10 oranında ortak olması amacıyla, 10.05.2022 tarihinde (bugün) karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028789BIST