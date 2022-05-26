***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 00:30
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021, 26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.04.2022 tarihli açıklamamız kapsamında Üretime, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte, iştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın üretmiş olduğu ilk uydusu olan Connecta T1.1, "SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission" roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan dün saat 22:00 sularında başarılı bir şekilde fırlatıldı. Connecta T1.1 düşük Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek. Connecta T1.1 birçok açıdan Türkiye için ilklere imza atarken, gerçekleştirmeyi planladığımız uydu ve uzay yatırımlarımızın da ilk simgesi olacak. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032528
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
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|Önceki Kapanış
|: 2.375
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2.424
En Düşük
2.384
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En Yüksek
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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En Düşük
16,3148
18:0517,5214
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,5214
En Düşük
17,4514
18:05975,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 975,06
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|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
975,64
En Düşük
972,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3162
|16,3178
|% -0,29
|
|Euro
|17,4228
|17,5175
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,4842
|20,5869
|% -0,16
|
|Frank
|16,9196
|17,0215
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3419
|4,3637
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.855
|0,07
|
|Altın Gr.
|974
|975
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,59
|0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem