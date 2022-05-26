***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021, 26.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.04.2022 tarihli açıklamamız kapsamında Üretime, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte, iştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın üretmiş olduğu ilk uydusu olan Connecta T1.1, "SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission" roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan dün saat 22:00 sularında başarılı bir şekilde fırlatıldı. Connecta T1.1 düşük Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek. Connecta T1.1 birçok açıdan Türkiye için ilklere imza atarken, gerçekleştirmeyi planladığımız uydu ve uzay yatırımlarımızın da ilk simgesi olacak. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032528BIST