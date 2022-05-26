***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2022 tarihinde tescil edilerek 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Yönetim Kurulu Seçilmesine ilişkin kararda belirlenen Yönetim Kurulumuz üyeleri özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımısızlık beyanları ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.Yönetim Kurulu aşağıdaki şekliyle 28.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş, yine Yönetim kurulunun 28.04.2022 tarihli görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı da 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ömer Ünsalan Yönetim esi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032747BIST