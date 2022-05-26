***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 17:29
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.05.2022 tarihinde tescil edilerek 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Yönetim Kurulu Seçilmesine ilişkin kararda belirlenen Yönetim Kurulumuz üyeleri özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımısızlık beyanları ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Yönetim Kurulu aşağıdaki şekliyle 28.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş, yine Yönetim kurulunun 28.04.2022 tarihli görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı da 24.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ömer Ünsalan Yönetim esi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032747
BIST
17:372.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 35,02
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
|: 2.418
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2.456
En Düşük
2.421
17:3716,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,4688
En Düşük
16,2440
17:3717,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
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|Açılış
|: 17,4900
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|Önceki Kapanış
|: 17,4300
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17,6499
En Düşük
17,4329
17:37969,32
En Yüksek
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|: -0,56%
|| -5,44
|Açılış
|: 969,32
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GESAN
|26,18
|128.720.600
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.077.802
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.254.046
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.740.126
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.527.569
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,05
|213.132.456
|% -9,01
|
|HUNER
|2,55
|71.265.951
|% -6,25
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,24
|5.434.923.281
|% 3,70
|
|SISE
|20,92
|2.551.966.406
|% -0,57
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,40
|1.618.173.760
|% 9,41
|
|KOZAL
|191,80
|1.515.009.786
|% 2,40
|
|KARSN
|6,40
|1.881.021.659
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.287.204
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,58
|771.166.737
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,61
|429.929.326
|% 0,38
|
|HALKB
|5,62
|921.763.300
|% -0,71
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2989
|16,3012
|% -0,39
|
|Euro
|17,4843
|17,5196
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,3826
|20,4848
|% -0,65
|
|Frank
|16,8925
|16,9942
|% -0,26
|
|Riyal
|4,3265
|4,3482
|% -0,49
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,55
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,55
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50TUKAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 476, 786 adet işlem
-
17:49ARCLK
Yüzde 9.14 oranında artışla 81.20 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 632, 225 adet işlem
-
17:48GOLTS
Yüzde 4.76 oranında artışla 55.00 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 547 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 3 artarak (% 1.76 ) 2, 738
-
17:47XU100
Endeks 2, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 35, 424.00 milyon TL de