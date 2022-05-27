***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc. olarak Amerika Birleşik Devletleri Enerji bakanlığı tarafından açıklanan, enerji depolama&batarya üretimi hususunda faaliyet gösterecek üretim tesislerine verilecek hibe ve teşvik programına bugün başvuruda bulunduk. Program kapsamında sentezleme, hücre üretimi, batarya üretimi konularında 2GWh kapasiteye sahip üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırımlara verilecek Hibe ve teşvik paketi sonuçlarının yıl sonuna kadar açıklanması beklenmektedir. Açıklanacak Hibe ve teşvik paketi neticesine göre yatırım aksiyonu alınacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033013BIST