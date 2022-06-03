***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşbirlikçi Kolaboratif Robot'ların (CoBot) geliştirilmesine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiş ve ilk prototip üretilmiştir. Geliştirilen kolaboratif robot, iş bölümünde operatör ile aynı ortamda çalışarak esnek üretim sistemlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bundan sonraki süreçte seri imalat için gerekli çalışmalara başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034523BIST