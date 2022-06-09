***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin" LiFePO (LFP) ve Diğer Çevreci Teknolojiler İle Lityum- İyon Pil Üretimi yatırımıyla ilgili olarak sunulan ÇED Raporu'nun, T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, LiFePO (LFP) ve Diğer Çevreci Teknolojiler İle Lityum- İyon Pil Üretimi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesigereğince Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiş olduğu bugün itibariyle tarafımıza iletilmiştir.Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036490BIST