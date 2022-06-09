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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 16:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız "Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin"  LiFePO (LFP) ve Diğer Çevreci Teknolojiler İle Lityum- İyon Pil Üretimi yatırımıyla ilgili olarak sunulan ÇED Raporu'nun, T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, LiFePO (LFP) ve Diğer Çevreci Teknolojiler İle Lityum- İyon Pil Üretimi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi 
gereğince Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiş olduğu bugün itibariyle tarafımıza iletilmiştir.
Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036490


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