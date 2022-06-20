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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.06.2022 19:43
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi teşvik uygulaması kapsamında,  2021 yılında yapmış olduğumuz "Gerçek Zamanlı Gömülü Kontrol Sistemine Sahip 6 Serbestlik Dereceli Manipülatif İşbirlikçi Robot Kol ve Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi ve Üretimi" proje başvurumuzun,  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Değerlendirme Komitesi kararıyla reddedilmiş olduğu bugün itibariyle tarafımıza bildirilmiştir.
Söz konusu projemiz güncellenerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na tekrar teşvik başvuru yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038334


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