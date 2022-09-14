***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kontrolmatik Teknoloji 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30'da, bireysel yatırımcıya yönelik olmak üzere, 2. Çeyrek 2022 dönemine ait performansı, yatırımlarıve gelecekle ilgili hedeflerini içeren webinar düzenleyecektir. Konu ile ilgili sunum 04.09.2022 tarihinde KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Sunumlar sekmesi altında paylaşılmıştır. 2. Çeyrek 2022 dönemine ait performansı, yatırımları ve gelecekle ilgili hedeflerine dair çevrim içi bir sunum gerçekleştirilecek olup, soru ve cevap bölümü de olacaktır.Sorular platform üzerinden iletilecek olup, sunumu yapan kişiler tarafından sırasıyla cevaplanacaktır. Webinar toplantısı giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır. https://us02web.zoom.us/j/87660840997?pwd=ZUNTSTlJWlY5TFpmaUE1cFgrcU80dz09 Web Semineri Kimliği 876 6084 0997 Web Semineri Parolası 629545 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063163BIST