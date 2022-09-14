***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:09
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kontrolmatik Teknoloji 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30'da, bireysel yatırımcıya yönelik olmak üzere, 2. Çeyrek 2022 dönemine ait performansı, yatırımları
ve gelecekle ilgili hedeflerini içeren webinar düzenleyecektir. Konu ile ilgili sunum 04.09.2022 tarihinde KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Sunumlar sekmesi altında paylaşılmıştır. 2. Çeyrek 2022 dönemine ait performansı, yatırımları ve gelecekle ilgili hedeflerine dair çevrim içi bir sunum gerçekleştirilecek olup, soru ve cevap bölümü de olacaktır.
Sorular platform üzerinden iletilecek olup, sunumu yapan kişiler tarafından sırasıyla cevaplanacaktır. Webinar toplantısı giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır. https://us02web.zoom.us/j/87660840997?pwd=ZUNTSTlJWlY5TFpmaUE1cFgrcU80dz09 Web Semineri Kimliği 876 6084 0997 Web Semineri Parolası 629545 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063163
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1058
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -15,17
|Açılış
|: 980,20
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2569
|18,2680
|% 0,21
|
|Euro
|18,2902
|18,3104
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,9311
|21,0361
|% -0,26
|
|Frank
|18,9665
|19,0808
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8477
|4,8720
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-28,51
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-16,07
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.637
|6.725
|-67,00
|
|Yarım
|3.234
|3.288
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-2,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında