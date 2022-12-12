***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 18:12
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2022 tarihinde Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak % 40 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin kuruluşu sayın hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştu. Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.nin %100 bağlı ortaklığı olarak 10.000.000.-Türk Lirası sermayeli şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. kurulmuş olup 12.12.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil 12.02.2022 tarihli 10723 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086678
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0142
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.066,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,22
|Açılış
|: 1.066,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6554
|% 0,08
|
|Euro
|19,5959
|19,6209
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7627
|22,8768
|% -0,08
|
|Frank
|19,8023
|19,9216
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-15,98
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-10,19
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.173
|7.234
|-31,00
|
|Yarım
|3.474
|3.537
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.768
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,90
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|1,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem