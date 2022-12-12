***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2022 tarihinde Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak % 40 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin kuruluşu sayın hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştu. Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.nin %100 bağlı ortaklığı olarak 10.000.000.-Türk Lirası sermayeli şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. kurulmuş olup 12.12.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil 12.02.2022 tarihli 10723 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086678BIST