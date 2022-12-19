***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin'in önde gelen teknoloji firmalarından Bozhon Technology ile Şirketimiz arasında bugün stratejik iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda Tüketici elektroniği ve lityum pil üretimine yönelik makina ekipmanları, takım tezgahları, üretim hatları ve otomasyon sistemlerin Türkiye'de üretilmesi için ortak faaliyet gösterilerek buradan Avrupa ve Amerika pazarına hizmet verilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088588BIST