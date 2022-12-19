***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 22:18
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çin'in önde gelen teknoloji firmalarından Bozhon Technology ile Şirketimiz arasında bugün stratejik iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda Tüketici elektroniği ve lityum pil üretimine yönelik makina ekipmanları, takım tezgahları, üretim hatları ve otomasyon sistemlerin Türkiye'de üretilmesi için ortak faaliyet gösterilerek buradan Avrupa ve Amerika pazarına hizmet verilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088588
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6567
En Düşük
18,6487
18:0519,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7902
En Düşük
19,7774
18:051.071,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.071,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6443
|18,6567
|% 0,04
|
|Euro
|19,7744
|19,7902
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5788
|22,6920
|% -0,16
|
|Frank
|19,9725
|20,0928
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,83
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.227
|7.288
|30,00
|
|Yarım
|3.500
|3.563
|15,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,76
|-0,16
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem