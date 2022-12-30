***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL olan, % 25 oranında pay sahibi olduğumuz iştiraklerimizden Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin yapmış olduğu (%133,33) bedelli sermaye artırımında, payımıza düşen sermaye artırımına katılmış olup sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091659BIST