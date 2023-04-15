***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Plan-S'in 3. Uydusu olan ConnectaT2.1 bugün fırlatılmış ve yörüngesine başarı ile yerleşmiştir. Akdeniz üzerinden geçişi sırasında ilk haberleşme sağlanmış ve uydu devreye alma aşamasına geçilmiştir. Türkiye'nin ilk 6U küp uydusu olan ConnectaT2.1 3.2metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusu olarak hizmet verecek ve bundan sonraki daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları için öncü olacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139089BIST