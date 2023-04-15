***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2023 14:29
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Plan-S'in 3. Uydusu olan ConnectaT2.1 bugün fırlatılmış ve yörüngesine başarı ile yerleşmiştir. Akdeniz üzerinden geçişi sırasında ilk haberleşme sağlanmış ve uydu devreye alma aşamasına geçilmiştir. Türkiye'nin ilk 6U küp uydusu olan ConnectaT2.1 3.2metre çözünürlüklü yeryüzü gözlem uydusu olarak hizmet verecek ve bundan sonraki daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları için öncü olacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139089
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0358
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0620
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -20,50
|Açılış
|: 1.248,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3415
|19,3546
|% 0,19
|
|Euro
|21,2748
|21,2918
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,9676
|24,0878
|% -0,70
|
|Frank
|21,5710
|21,7009
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1460
|5,1718
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|-35,70
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|-20,00
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.757
|8.882
|91,00
|
|Yarım
|4.277
|4.346
|44,00
|
|Çeyrek
|2.138
|2.173
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,82
|-0,25
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem