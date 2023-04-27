***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 18:35
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin alınan karar doğrultusunda Yönetim kurulunun almış olduğu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı 27.04.2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ömer Ünsalan Yönetim Kurulu Üyesi : Murat Tanrıöver Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142094
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
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|: 4.784
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4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
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19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4564
En Yüksek
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|: 0,07%
|| 0,0156
|Açılış
|: 22,2600
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|Önceki Kapanış
|: 22,4900
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|: -0,29%
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|Açılış
|: 1.238,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
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1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4311
|19,4363
|% 0,14
|
|Euro
|21,4252
|21,4495
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1677
|24,2889
|% 0,09
|
|Frank
|21,6123
|21,7425
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1647
|5,1906
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-7,48
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.067
|9.263
|-39,00
|
|Yarım
|4.425
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,55
|0,01
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de