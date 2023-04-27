***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin alınan karar doğrultusunda Yönetim kurulunun almış olduğu görev dağılımı, temsil ve ilzam kararı 27.04.2023 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı: Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Ömer Ünsalan Yönetim Kurulu Üyesi : Murat Tanrıöver Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Burhanettin Koray Tunçalp Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Bikem Kanık Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142094BIST