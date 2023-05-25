***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önceki KAP açıklamalarımızda Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verildiği ve İstanbul Silivri'de kurulacak olan Lityum-İyon Müstakil Enerji Depolama Tesisi, 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik. 19 Kasım'da Resmî Gazete 'de yayınlanan mevzuat değişiklikleri ile Depolamalı Üretim Lisansı alma hakkı doğmuş idi. Bu hak kapsamında 250 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi (EDT) Ön lisansı alabilmek için yapılan başvurumuz EPDK tarafından uygun bulunmuş olup ÖN/11862-16/05516 sayılı ve 18.05.2023 tarihli Ön lisans verilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda projenin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153972BIST