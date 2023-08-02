***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 14:58
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak % 40 oranında ortaklığımızla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin %100 bağlı ortaklığı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyetine yönelik 49 yıl süreyle Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 01.08.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179645
BIST
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15:257.260
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 91,34
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.262
15:2526,9772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0415
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2529,5740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0342
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:251.688,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.688,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ULKER
|42,90
|737.075.049
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|90.655.290
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|12.089.477
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.668.640
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,66
|1.061.656.769
|% -6,16
|
|GSDHO
|5,45
|884.701.490
|% -4,89
|
|EREGL
|41,62
|4.891.274.893
|% 2,11
|
|ASTOR
|114,90
|4.315.930.602
|% 1,59
|
|SASA
|64,10
|4.211.219.816
|% -0,47
|
|THYAO
|234,20
|4.205.962.480
|% 1,39
|
|KONTR
|222,60
|2.737.373.899
|% 6,97
|
|EKGYO
|8,70
|1.912.593.100
|% 1,52
|
|IHYAY
|1,26
|273.877.857
|% -1,56
|
|SKBNK
|3,18
|627.358.868
|% 5,65
|
|YKBNK
|14,30
|2.692.378.342
|% -0,21
|
|ZOREN
|4,35
|748.894.167
|% 1,64
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9472
|26,9772
|% 0,15
|
|Euro
|29,5600
|29,5740
|% -0,12
|
|Sterlin
|34,2671
|34,4390
|% -0,15
|
|Frank
|30,5542
|30,7383
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1658
|7,2017
|% 0,09
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,20
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-27,00
|
|Tam
|11.037
|11.113
|-18,00
|
|Yarım
|5.523
|5.582
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,05
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,51
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ENKAI, HEKTS
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, BIMAS, FROTO
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 53 artarak (% 1.18 ) 6, 470
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, MMCAS, KLSER, MRSHL, EDATA, ULAS, KTSKR, MIPAZ, SEYKM, FZLGY
-
15:40
ULKER, KONYA, MAALT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında