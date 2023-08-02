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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2023 14:58
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. ile güç birliği yaparak  % 40 oranında ortaklığımızla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin %100 bağlı ortaklığı olan ve elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş olan Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyetine yönelik 49 yıl süreyle Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 01.08.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179645


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