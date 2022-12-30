***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30.12.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Paylarımızdaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONTR, TREKNTR00013 27.12.2022 70.000 0,035 148,74 -KONTR, TREKNTR00013 28.12.2022 25.000 0,012 149,52 -KONTR, TREKNTR00013 30.12.2022 1.719 0,009 151,6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 30.12.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 151,60 TL fiyatından toplam 1.719 TL (1.719 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 30.12.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 96.719 TL (96.719 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,04836'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091660BIST