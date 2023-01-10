***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
10.01.2023 18:48
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 10.01.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KONTR, TREKNTR00013 27.12.2022 70.000 0,035 148,74 -
KONTR, TREKNTR00013 28.12.2022 25.000 0,012 149,52 -
KONTR, TREKNTR00013 30.12.2022 1.719 0,009 151,6 -
KONTR, TREKNTR00013 04.01.2023 102.000 0,051 152 -
KONTR, TREKNTR00013 05.01.2023 55.454 0,028 144,07 -
KONTR, TREKNTR00013 09.01.2023 15.000 0,008 144,75 -
KONTR, TREKNTR00013 10.01.2023 16.809 0,008 141,56 -
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 10.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 140,00 TL – 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,56 TL) fiyat
aralığından toplam 16.809 TL (16.809 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, 10.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 285.982 TL (285.982 Adet) olup, bu
payların sermayeye oranı %0,14299'a ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099740
BIST