***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 10.01.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren OrtamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.12.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 8.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONTR, TREKNTR00013 27.12.2022 70.000 0,035 148,74 -KONTR, TREKNTR00013 28.12.2022 25.000 0,012 149,52 -KONTR, TREKNTR00013 30.12.2022 1.719 0,009 151,6 -KONTR, TREKNTR00013 04.01.2023 102.000 0,051 152 -KONTR, TREKNTR00013 05.01.2023 55.454 0,028 144,07 -KONTR, TREKNTR00013 09.01.2023 15.000 0,008 144,75 -KONTR, TREKNTR00013 10.01.2023 16.809 0,008 141,56 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamındaŞirketimizce 10.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 140,00 TL – 142,50 TL (ağırlıklı ortalama 141,56 TL) fiyataralığından toplam 16.809 TL (16.809 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 10.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 285.982 TL (285.982 Adet) olup, bupayların sermayeye oranı %0,14299'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099740BIST