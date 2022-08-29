***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.08.2022 15:00
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı ve hak kullanım tarihi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 49.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 112.937.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 161.937.500 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1245 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.
Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 38.062.500 TL'den 200.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 161.937.500.-TL tutarındaki payların 01.09.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058843
BIST