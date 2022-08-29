***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı ve hak kullanım tarihi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 49.000.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 112.937.500Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.08.2022SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.08.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 161.937.500 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarih ve 45/1245 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmuştur.Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 38.062.500 TL'den 200.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 161.937.500.-TL tutarındaki payların 01.09.2022 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058843BIST