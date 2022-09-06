***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2022 18:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 49.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 112.937.500
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile ilişkin ilan 06.09.2022 tarihli 10654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060682
BIST