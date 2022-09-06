Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2022 18:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
KONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 49.000.000
Diğer Kar Yedekleri (TL) 112.937.500


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile ilişkin ilan 06.09.2022 tarihli 10654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060682


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.391
Değişim :  0,98% |  33,01
Açılış :  3.382  
Önceki Kapanış :  3.358  
En Yüksek
3.449 En Düşük
3.299
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,95 3.311.178 % 10,00  
FADE 9,90 165.181.515 % 10,00  
INVEO 18,59 258.614.736 % 10,00  
ASUZU 304,80 159.373.633 % 10,00  
BURCE 34,80 38.848.909 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2137 18,2194 % 0,02  
Euro 18,0586 18,0682 % -0,14  
Sterlin 20,9673 21,0725 % 0,19  
Frank 18,4454 18,5565 % -0,41  
Riyal 4,8347 4,8590 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 -6,62  
Altın Gr. 998 998 -3,58  
Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.755 6.848 36,00  
Yarım 3.291 3.343 12,00  
Çeyrek 1.651 1.674 8,00  
Gümüş.Ons 18,09 18,11 -0,07  
Gümüş Gr. 10,58 10,60 -0,06  
B. Petrol 93,50 93,50 -2,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru