***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 38.062.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviKONTR, TREKNTR00013 38.062.500 161.937.500,000 425,45155 KONTR, TREKNTR00013 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 38.062.500 161.937.500,000 425,45155Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.09.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 49.000.000Diğer Kar Yedekleri (TL) 112.937.500Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.08.2022SPK Başvuru Tarihi 21.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.08.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 06.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 38.062.500 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile ilişkin ilan 06.09.2022 tarihli 10654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Kontrolmatik Teknoloji Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060682BIST