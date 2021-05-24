***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.05.2021 18:03
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937535
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
18:058,3928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0054
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05507,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,21
|Açılış
|: 507,86
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3876
|8,3928
|% -0,27
|
|Euro
|10,2446
|10,2539
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8910
|% -0,34
|
|Frank
|9,3101
|9,3662
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2297
|2,2409
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,25
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|1,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem