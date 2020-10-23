***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12-B/154 Esenler/İstanbulİnternet Adresi www.kontrolmatik.comElektronik Posta AdresiE-postainfo@kontrolmatik.comyatirimci.iliskileri@kontrolmatik.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksOruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12-B/154 Esenler/İstanbul 0212 659 24 41 0212 659 24 81Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin Demir Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.02.2020 0212 659 24 41 yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket İstanbul merkezli olup, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını verimli kullanmak için farklı projeler ve hizmetler sunmaktadır.Şirket, (i) 26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 01/10905/06 sertifika numaralı ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sertifikasını, (ii) 26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 02/10905/07 sertifika numaralı ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sertifikasını, (iii) 26 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 27 Haziran 2020 tarih ve 04/10905/07 sertifika numaralı ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sertifikasını, (iv) 11 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 12 Haziran 2020 tarih ve TQC-K-120620-1266 sertifika numaralı EN ISO 3834-2 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı Kalite Şartları Sertifikasını ve (v) 12 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 13 Ocak 2020 tarih ve BY-0213 belge numaralı TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır.İhraççı?nın ana faaliyeti yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara başta elektrik üretim santralleri, elektrik iletim ve dağıtım tesisleri olmak üzere petrol, gaz, şeker, gübre, kâğıt, çimento, maden vb. endüstriyel proseslerde, ulaşım sektöründe ise altyapı projeleri için operasyonel teknoloji çözümleri sunmak, operasyonel teknoloji paketlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyon proje ve yazılımlarını gerçekleştirmek, yukarıdaki sıralanan tesis ve sektörlerin tüm elektrik, elektromekanik, mekanik, konstrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme altyapıları, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarından başlayıp işletmeye alınmasına kadar gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa, test ve devreye alma hizmetlerini uçtan uca, anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmektir.İhraççı, başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermektedir:1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT ? Internet of Things)3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimiİhraççı, yukarıda sıralanan ana faaliyet alanlarında ürün ve hizmetler sunmakta, bu faaliyetleri doğrultusunda teknolojiler geliştirmekte, bölümün devamında anlatıldığı üzere uzun süreli çözüm ortaklığı ve partnerlik sözleşmeleri imzaladığı ve birlikte iş planları oluşturduğu uluslararası şirketler ile uzun süreli çözüm ortaklıkları kurarak ve kendine ait tasarım, yazılım, ürün ve çözümler ile sistem entegrasyonu veya anahtar teslim projelere ürün ve hizmet satışları gerçekleştirmektedir.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 19.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ANA PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 36250000 TRY 100 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kontrolmatik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı Hayır 40 Bağımsız Üye DeğilÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kontrolmatik Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü, Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hayır 40 Bağımsız Üye DeğilHALİT ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilBURHANETTİN KORAY TUNÇALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye HayırORKUN ÖZGENCİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil DCD Enerji ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ŞAHİN KÖŞKER Genel Müdür Elektronik Mühendisi Enerji Bölüm Yöneticisi, Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883447BIST