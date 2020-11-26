***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2020 22:54
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Metin Demir Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.02.2020 0212 659 24 41 yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 912867
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 38062500 TRY 100 Yok İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kontrolmatik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı Hayır 38.1 Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kontrolmatik Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü, Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hayır 38.1 Bağımsız Üye Değil
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Hayır
ORKUN ÖZGENCİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil DCD Enerji ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Hayır
MURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890217
BIST