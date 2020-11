***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMetin Demir Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.02.2020 0212 659 24 41 yatirimci.iliskileri@kontrolmatik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 912867Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 38062500 TRY 100 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kontrolmatik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı, Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı Hayır 38.1 Bağımsız Üye DeğilÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kontrolmatik Pano San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü, Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hayır 38.1 Bağımsız Üye DeğilBURHANETTİN KORAY TUNÇALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye HayırORKUN ÖZGENCİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil DCD Enerji ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye HayırMURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.11.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890217BIST