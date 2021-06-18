***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAMİ ASLANHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı Evet 38.1 Bağımsız Üye DeğilÖMER ÜNSALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 03.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Evet 38.1 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURHANETTİN KORAY TUNÇALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMURAT ÖZVARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.11.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBİKEM KANIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 03.06.2021 İcrada Görevli Değil Paribu Danışma Kurulu Üyeliği, Orbit Consulting İcra Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941768 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKONTROLMATIK TOSHKENT Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat 38000 38000 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943051BIST