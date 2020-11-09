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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.11.2020 19:39
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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
   Karar Tarihi:09/11/2020
   Karar Sayısı: 2020/26 
  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI 
                                                                                                                                                           
  Şirketimizin, 01.01.2020-30.09.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan,  bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmemiş ara dönem özet Konsolide Finansal Tabloları ile ara dönem  Faaliyet Raporu'nun , İlgili mevzuat çerçevesinde
  a) Tarafımızca incelendiğini, 
  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, Şirketimizin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst bir biçimde yansıttığını, 
  Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz, 
  Saygılarımızla, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
  Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili      Yönetim Kurulu Üyesi 
  Sami Aslanhan                       Ömer Ünsalan                       Halit Ünsalan
  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi       Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          
  Burhanettin Koray Tunçalp               Orkun Özgencil 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887450


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