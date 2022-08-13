***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.08.2022 21:09
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2022
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET?RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 13/08/2022 KARAR SAYISI: 26 1 OCAK 2022 - 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İLE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Burhanettin Koray Tunçalp Bikem Kanık Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sami Aslanhan Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055290
BIST
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En Düşük
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|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.037,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9132
|17,9672
|% 0,20
|
|Euro
|18,3729
|18,4491
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6992
|21,8080
|% 0,02
|
|Frank
|18,9749
|19,0893
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7617
|4,7855
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.964
|7.023
|31,00
|
|Yarım
|3.393
|3.433
|15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.716
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,03
|0,30
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|-1,59
|
Seans Raporu
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