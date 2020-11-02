***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.11.2020 19:19
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
26.10.2020 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin (Yüklenici), İstanbul'da devam etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG - MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana İşveren) üstlendiği, "İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI İŞİ" dahilindeki "PROSES DCS İLE ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol Sistemi) SİSTEMİ" işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'ne (İşveren) verdiği 450.257,00¬ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına geçildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Bahsi geçen işin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli 450.257,00¬ +K.D.V. tutarındadır.
İşin 150 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885527
BIST