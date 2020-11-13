***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMeram Elektrik Dağıtım A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar16.10.2020 tarihli açıklamamızda Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşinin 380.000,00USD+KDV Toplam Değerlendirme bedeliyle firmamız Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. uhdesinde kaldığı ve 380.000,00USD+KDV olan sözleşme bedelinin sözleşme tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden TL'ye dönüleceği kamuya açıklanmıştı.Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.998.960TL tutarındadır.İşin 210 günde bitirilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888553BIST