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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

13.11.2020 21:21
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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

16.10.2020 tarihli açıklamamızda Meram EDAŞ Sorumluluk Alanı içerisinde Kimyasal Enerji Depolama İşinin 380.000,00USD+KDV Toplam Değerlendirme bedeliyle firmamız Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. uhdesinde kaldığı ve 380.000,00USD+KDV olan sözleşme bedelinin sözleşme tarihindeki TCMB satış kuru üzerinden TL'ye dönüleceği kamuya açıklanmıştı.
Bahsi geçen projenin sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 2.998.960TL tutarındadır.
İşin 210 günde bitirilmesi planlanmaktadır. 
 
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.   
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888553


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Çeyrek 749 767 1,51  
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