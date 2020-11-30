***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.11.2020 18:24
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
AKSA ENERJİ TASHKENT FE LLC.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
02.11.2020 tarihli açıklamamızda
Şirketimizin, Aksa Enerji Üretim A.Ş.' ne ait, Antalya'da kurulu ve Özbekistan Taşkent'e Taşınacak olan toplam 240MW büyüklüğündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için
"110 kV Substation Kontrol ve Koruma Sistemi, Haberleşme Sistemi, Elektrik ve Mekanik Ekipmanları, Mühendislik, Kurulum Test ve Devreye Alma dahil Anahtar Teslim İşleri" kapsamında
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ne verdiği vergiler hariç 3.650.000Euro tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya açıklanmıştı.
Bahsi geçen projenin sözleşmesi AKSA ENERJİ TASHKENT FE LLC firmasıyla imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.650.000,00 ¬ tutarındadır..
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890620
BIST