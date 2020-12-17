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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.12.2020 10:30



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Molen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

14.12.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin, Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC,  kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı. Söz konusu sözleşme, opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV bedelle,  Molen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanmıştır.  Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893608


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Yarım 1.495 1.534 7,93  
Çeyrek 750 767 3,96  
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