***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMolen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih17/12/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki etmesi beklenmektedir.Açıklamalar14.12.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimizin, Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı. Söz konusu sözleşme, opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV bedelle, Molen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893608BIST