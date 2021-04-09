***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıODAŞ Enerji CA -ÖzbekistanVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş' ye ait ODAŞ Şanlıurfa Doğalgaz Santrali'nin Özbekistan-Khorezm'e taşınması ve toplamda 174 MW enerji santrali ile 110 kV trafo merkezinin Özbekistan'da kurulması ile ilgili tüm mühendislik, elektrik, mekanik, saha kurulum, montaj, demontaj ve relokasyon kapsamları için ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve anlaşması yapılmıştır.Sözleşmeye ait ekler ve gerekli açıklamalar ilerleyen süreçte yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926408BIST