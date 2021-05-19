***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLibya Elektrik İdaresiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz, Libya Elektrik İdaresinden, Libya Yuksek Gerilimli Trafo Merkezlerinin ve Ulusal Kontrol Merkezi DCS rehabilitasyonu kapsamında 1.075.000.-USD tutarında sipariş almıştır, İşin 8 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. süreç hakkındaki olumlu yada olumsuz gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936870BIST