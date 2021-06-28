Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

28.06.2021 10:39



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Vertra Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimizle, Vertra Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bu gün tarihi itibariyle, 
Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) Anahtar Teslim projesi kapsamında 6.300.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında: Temel ve Detaylı Tasarım ve Mühendislik, Yüksek Gerilim GIS Ekipman Temini, OG Hücre Temini,Kontrol ve Koruma Sistemi, IEC 61850 tabanlı Şalt Merkezi Otomasyon Sistemi, Telekomünikasyon Sistemi, Tüm Mekanik ve Elektrik Montajı, Yüksek Gerilim Test ve Devreye Alma İşlemleri anahtar teslim esasına göre tamamlanacaktır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944391


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.356
Değişim :  -1,27% |  -17,42
Açılış :  1.372  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.375 En Düşük
1.354
BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 271,00 2.908.372 % 9,98  
TACTR 35,08 2.311.597 % 9,97  
KUTPO 59,75 395.024.883 % 9,94  
MERKO 5,45 13.452.104 % 9,88  
VANGD 5,81 5.202.463 % 9,83  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Dolar 8,7164 8,7189 % 0,41  
Euro 10,3747 10,3773 % 0,07  
Sterlin 12,0298 12,0901 % 0,03  
Frank 9,4304 9,4872 % 0,22  
Riyal 2,3176 2,3292 % 0,33  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -9,20  
Altın Gr. 496 496 -0,98  
Cumhuriyet 3.287 3.336 -20,00  
Tam 3.268 3.352 -21,90  
Yarım 1.580 1.622 -10,59  
Çeyrek 792 811 -5,29  
Gümüş.Ons 25,92 25,96 -0,17  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 -0,02  
B. Petrol 73,83 73,83 -0,31  
Seans Raporu 14:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru