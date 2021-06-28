***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVertra Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimizle, Vertra Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bu gün tarihi itibariyle,Vertra Demir Çelik Tesisi 420 kV 63Ka GIS (Gaz İzole Şalt Merkezi) Anahtar Teslim projesi kapsamında 6.300.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında: Temel ve Detaylı Tasarım ve Mühendislik, Yüksek Gerilim GIS Ekipman Temini, OG Hücre Temini,Kontrol ve Koruma Sistemi, IEC 61850 tabanlı Şalt Merkezi Otomasyon Sistemi, Telekomünikasyon Sistemi, Tüm Mekanik ve Elektrik Montajı, Yüksek Gerilim Test ve Devreye Alma İşlemleri anahtar teslim esasına göre tamamlanacaktır. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944391BIST