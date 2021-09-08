***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıIrak KRG Elektrik BakanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarKontrolmatik – STER Group iş ortaklığı olarak Irak KRG, Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiğimiz 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin idare tarafından bugün itibari ile kabul edildiği tarafımıza bildirilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Projenin finansmanı U.S. International Development Finance Corporation (DFC) tarafından sağlanacak olup proje kapsamında Mühendislik, Dizayn hizmetleri verilecek ve haberleşme sistemi (SDH, Yeraltı fiber, OPGW bağlantılarına dayalı altyapı ve optik ve Radyo bağlantısı) koruma ve kontrol sistemi ile enerji yönetim sistemi kurulacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962614BIST