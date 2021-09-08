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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.09.2021 15:58



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Irak KRG Elektrik Bakanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Kontrolmatik – STER Group iş ortaklığı olarak   Irak KRG, Elektrik Bakanlığına bağlı SCADA Bölgesel Kontrol Merkezini genişletmek ve üç yeni kontrol merkezi kurmak için verdiğimiz 37.983.037,00 USD tutarındaki teklifin idare tarafından bugün itibari ile kabul edildiği tarafımıza bildirilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.  Projenin finansmanı U.S. International Development Finance Corporation (DFC) tarafından sağlanacak olup proje kapsamında Mühendislik, Dizayn hizmetleri verilecek ve haberleşme sistemi (SDH, Yeraltı fiber,  OPGW bağlantılarına dayalı altyapı ve optik ve Radyo bağlantısı) koruma ve kontrol sistemi ile enerji yönetim sistemi kurulacaktır.  Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962614


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Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
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Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,04  
B. Petrol 71,62 71,62 0,17  
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