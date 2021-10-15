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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.10.2021 12:30



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yabancı Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile Gentes Construction firması Ortak Girişimi'nin,  Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2' projesine vermiş olduğu EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) teklifinin, işveren tarafından kabul edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiği bugün itibariyle tarafımıza bildirilmiştir. Proje tutarı 6.480.000.000 Rubledir (Yaklaşık 90M USD). Proje kapsamında atıktan ısı ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak olup, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971003


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