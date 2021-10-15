***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYabancı MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile Gentes Construction firması Ortak Girişimi'nin, Rusya Federasyonu Moskova oblastı 'Mini Termal Power Plant Zaraisk-1&2' projesine vermiş olduğu EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) teklifinin, işveren tarafından kabul edildiği ve sözleşme aşamasına geçildiği bugün itibariyle tarafımıza bildirilmiştir. Proje tutarı 6.480.000.000 Rubledir (Yaklaşık 90M USD). Proje kapsamında atıktan ısı ve elektrik enerjisi üretimi yapılacak olup, 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971003BIST