***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurt Dışı müşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAfrika'daki faaliyet alanımızın genişlemesi yanında, ciro ve karlılığa da olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarYurt dışındaki bir müşterimizden, "Namibya'da yer alan 50 MWe Kapasiteli Anixas II Enerji Santrali Projesinin, Tüm Elektrifikasyon Paketlerinin anahtar teslim şekilde tedariki, saha montajı, test ve devreye alınması" kapsamında toplam 4.050.000 Euro tutarında sipariş alınmıştır. Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023357BIST