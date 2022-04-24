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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

24.04.2022 19:50
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt Dışı müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Afrika'daki faaliyet alanımızın genişlemesi yanında, ciro ve karlılığa da olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Yurt dışındaki bir müşterimizden,  "Namibya'da yer alan 50 MWe Kapasiteli Anixas II Enerji Santrali Projesinin, Tüm Elektrifikasyon Paketlerinin  anahtar teslim şekilde tedariki, saha montajı, test ve devreye alınması" kapsamında toplam 4.050.000 Euro  tutarında sipariş alınmıştır.  Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023357


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Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 -0,50  
Gümüş Gr. 11,23 11,24 -0,23  
B. Petrol 103 103 -3,56  
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