***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.11.2020 20:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Halit Ünsalan şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını 13.11.2020 tarihli istifaname ile Şirketimize bildirmiş olup,
anılan istifaname istifasının kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888540
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0370
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05462,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,91
|Açılış
|: 462,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6368
|7,6431
|% -0,59
|
|Euro
|9,0403
|9,0608
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0249
|10,0752
|% -0,36
|
|Frank
|8,3193
|8,3695
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0278
|2,0380
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|10,04
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,58
|