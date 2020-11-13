***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Halit Ünsalan şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasını 13.11.2020 tarihli istifaname ile Şirketimize bildirmiş olup,anılan istifaname istifasının kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888540BIST