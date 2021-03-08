***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.03.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına ve söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esaslarının onaylanmasına, gerekli duyuruların yapılmasına, Yönetim Kurulu Komiteleri'nden 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Burhanettin Koray Tunçalp'in seçilmesine, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in ve yönetim kurulu üyesi Ömer Ünsalan'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Orkun Özgencil'in seçilmesine, 3. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Orkun Özgencil'in atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Orkun Özgencil'in seçilmesine, 4. Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916222BIST