Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.06.2021 16:57



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin üye sayısı, başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,  1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in getirilmesine, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın getirilmesine, 3. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın getirilmesine,          4.  Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942672


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:561.433
Değişim :  -0,64% |  -9,16
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.443  
En Yüksek
1.445 En Düşük
1.433
BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 35,20 73.370.286 % 10,00  
UZERB 45,98 959.924 % 10,00  
ISKUR 320.100,00 320.100 % 10,00  
EUKYO 7,71 10.040.938 % 9,05  
UMPAS 1,30 79.831 % 8,33  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Dolar 8,5346 8,5366 % -0,24  
Euro 10,3509 10,3583 % -0,23  
Sterlin 12,0158 12,0761 % -0,01  
Frank 9,4551 9,5121 % -0,34  
Riyal 2,2710 2,2824 % -0,17  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 0,42  
Altın Gr. 510 510 -1,24  
Cumhuriyet 3.379 3.430 -15,00  
Tam 3.363 3.448 -11,60  
Yarım 1.626 1.668 -5,62  
Çeyrek 815 834 -2,81  
Gümüş.Ons 27,76 27,79 0,11  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 74,33 74,33 0,34  
Seans Raporu 16:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru