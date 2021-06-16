***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.06.2021 16:57
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin üye sayısı, başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in getirilmesine, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın getirilmesine, 3. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın getirilmesine, 4. Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942672
BIST
16:561.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.433
16:568,5366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5610,3583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0240
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:56510,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 510,50
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:56
|PENTA
|35,20
|73.370.286
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,71
|10.040.938
|% 9,05
|
|UMPAS
|1,30
|79.831
|% 8,33
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.582.777
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.150
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,42
|1.186.313.582
|% -0,48
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,80
|577.992.317
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|437.665.541
|% 1,37
|
|BOBET
|5,64
|818.217.677
|% -6,47
|
|YESIL
|2,32
|306.536.402
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,99
|319.123.374
|% 1,36
|
|GARAN
|8,38
|760.261.925
|% -0,48
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5366
|% -0,24
|
|Euro
|10,3509
|10,3583
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0158
|12,0761
|% -0,01
|
|Frank
|9,4551
|9,5121
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% -0,17
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,42
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|-15,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|-11,60
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,62
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|0,34
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:06VAKKO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 927, 341 adet işlem
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, DOHOL, KOZAL
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.10 ) 1, 268
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BERA, UTPYA, BAGFS, YESIL, MERIT, TKURU
-
17:05
ISKUR, BRKO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında