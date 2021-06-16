***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin üye sayısı, başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in getirilmesine, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özvardar'ın getirilmesine, 3. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın getirilmesine, 4. Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942672BIST