***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.06.2022 18:28
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin belirlenmesi konusunda aşağıda belirtilen kararları almıştır 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Metin Demir'in getirilmesine, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsalan'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver'in getirilmesine, 3.Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Koray Tunçalp'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bikem Kanık'ın getirilmesine, 4.Ayrıca yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034369
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|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4592
|16,4690
|% 0,47
|
|Euro
|17,7291
|17,7772
|% 1,61
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|Sterlin
|20,6316
|20,7351
|% 1,11
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|Frank
|17,1212
|17,2243
|% 1,01
|
|Riyal
|4,3810
|4,4030
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|22,88
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,74
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,26
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|117
|117
|1,05
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