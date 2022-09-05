***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
05.09.2022 09:20
***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 01.09.2022 tarihinde başayan % 425,45155 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060029
BIST
13:373.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 36,18
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:3718,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2411
En Düşük
18,1962
13:3718,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:371.003,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.003,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|ICBCT
|8,72
|100.268.352
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.417.832
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.477.800
|% 9,87
|
|HALKB
|10,83
|1.852.972.937
|% 9,73
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.403.656
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.691.963
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,83
|25.978.392
|% -8,31
|
|YKBNK
|8,20
|6.914.268.909
|% 1,11
|
|EREGL
|32,36
|6.137.381.015
|% 4,45
|
|AKBNK
|15,03
|4.583.886.578
|% 5,92
|
|EKGYO
|4,55
|4.540.582.957
|% 3,88
|
|SISE
|25,92
|3.795.351.288
|% 0,70
|
|EKGYO
|4,55
|4.540.582.957
|% 3,88
|
|YKBNK
|8,20
|6.914.268.909
|% 1,11
|
|ISCTR
|10,30
|3.150.047.948
|% 6,85
|
|AKBNK
|15,03
|4.583.886.578
|% 5,92
|
|KRDMD
|13,84
|3.504.976.328
|% 7,45
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2238
|18,2290
|% 0,07
|
|Euro
|18,1047
|18,1123
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,0564
|21,1620
|% 0,62
|
|Frank
|18,5154
|18,6269
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,34
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.828
|16,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-2,88
|