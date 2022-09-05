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***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

05.09.2022 09:20
***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.'nin 01.09.2022  tarihinde başayan % 425,45155 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 05.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060029


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VKING 7,64 8.417.832 % 9,93  
ZRGYO 4,12 86.477.800 % 9,87  
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Altın Ons 1.711 1.712 1,34  
Altın Gr. 1.004 1.004 2,09  
Cumhuriyet 6.735 6.835 2,00  
Tam 6.770 6.828 16,00  
Yarım 3.299 3.338 7,00  
Çeyrek 1.655 1.672 6,00  
Gümüş.Ons 18,28 18,30 0,12  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 0,10  
B. Petrol 92,86 92,86 -2,88  
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