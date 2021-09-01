Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

01.09.2021 16:59


BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. TREKNTR00013 KONTR Nakit Temettü Ödeme 15,4237 18,14554 01/09/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961216


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:481.474
Değişim :  0,16% |  2,39
Açılış :  1.476  
Önceki Kapanış :  1.472  
En Yüksek
1.479 En Düşük
1.468
BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 5,50 672.749 % 10,00  
SUMAS 99,00 1.152.353 % 10,00  
KONTR 58,35 43.464.218 % 9,99  
UTPYA 24,44 960.335 % 9,99  
PSDTC 24,46 68.087.666 % 9,98  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 8,2978 8,3032 % -0,03  
Euro 9,8386 9,8446 % 0,19  
Sterlin 11,4026 11,4597 % 0,08  
Frank 9,0358 9,0903 % -0,05  
Riyal 2,2052 2,2162 % -0,13  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -2,80  
Altın Gr. 483 483 -1,17  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 0,26  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,06  
B. Petrol 70,65 70,65 -0,99  
Seans Raporu 17:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru