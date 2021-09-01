***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
01.09.2021 16:59
***KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KONTR
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN Nakit Temettü Ödeme 15,4237 18,14554 01/09/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961216
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0301
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,06
|Açılış
|: 481,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2744
|8,2765
|% -0,09
|
|Euro
|9,8431
|9,8540
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4145
|11,4718
|% 0,30
|
|Frank
|9,0130
|9,0673
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1998
|2,2109
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,33
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,74
|72,74
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de