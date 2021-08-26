***KONTR* *RYGYO* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.08.2021 17:06
***KONTR******RYGYO******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KATMR, KONTR, RYGYO
27.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR 0,1814554 0,154237
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KATMERCILER EKIPMAN KATMR 200,00000 1,00 Kaydi Pay
REYSAS GMYO RYGYO 103,25203 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960602
BIST
17:251.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:258,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3999
En Düşük
8,3461
17:259,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:25483,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,48
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,46
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.585.034
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.394.212
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|EDATA
|13,47
|23.141.797
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,30
|23.178.756
|% -9,52
|
|SNGYO
|4,03
|92.401.394
|% -8,82
|
|BRLSM
|11,21
|766.384.754
|% -7,51
|
|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,21
|766.384.754
|% -7,51
|
|GESAN
|24,62
|587.688.891
|% -9,95
|
|PETKM
|6,13
|455.032.489
|% 0,16
|
|MRGYO
|1,14
|422.456.533
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|238.913.335
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|354.182.123
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|1.434.686.740
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|993.472.685
|% -0,63
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3947
|8,3999
|% 0,34
|
|Euro
|9,8847
|9,8914
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,4882
|11,5458
|% 0,05
|
|Frank
|9,1063
|9,1612
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2310
|2,2422
|% 0,30
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,16
|
|Altın Gr.
|482
|483
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,44
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 43 kaybederek (% -0.28 ) 1, 567
-
17:36XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 10, 778.00 milyon TL de
-
17:36NUGYO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 143 adet işlem
-
17:35ARZUM
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 17.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 238, 587 adet işlem
-
17:34IDGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 703, 344 adet işlem