***KONTR* *RYGYO* *KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KONTR******RYGYO******KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KATMR, KONTR, RYGYO27.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR 0,1814554 0,154237Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKATMERCILER EKIPMAN KATMR 200,00000 1,00 Kaydi PayREYSAS GMYO RYGYO 103,25203 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960602BIST