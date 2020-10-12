***KONTR* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.10.2020 08:42
***KONTR******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880619
BIST
12:011.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:017,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:019,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0411
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:01488,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 488,40
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:01
|RALYH
|5,94
|8.068.026
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.335.203
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|110.276.273
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|3.951.814
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.143.221
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|GARAN
|7,14
|470.144.586
|% 0,56
|
|TUPRS
|81,95
|317.832.575
|% -1,32
|
|ZOREN
|2,96
|587.718.710
|% 7,25
|
|PETKM
|4,65
|733.894.453
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,83
|283.307.228
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,11
|497.644.076
|% 4,05
|
|ODAS
|3,37
|316.334.319
|% 5,97
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8963
|7,8992
|% 0,54
|
|Euro
|9,3272
|9,3350
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2432
|10,2946
|% 0,23
|
|Frank
|8,6320
|8,6840
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% 0,50
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,72
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16TURGG
Yüzde 4.86 oranında artışla 101.40 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 421 adet işlem
-
12:15CMBTN
Yüzde 9.93 oranında artışla 141.70 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 084 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SISE, THYAO
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 82 artarak (% 0.73 ) 1, 072
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, ITTFH, ESEN, BRKO, IZFAS, TLMAN, DYOBY, SNKRN, BASCM, CEOEM