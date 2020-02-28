***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:26
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822603
BIST
11:49105.191
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -5.226,96
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:496,2488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:496,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0729
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8946
En Düşük
6,8179
11:49327,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,28
|Açılış
|: 327,50
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,48
|9.085.298
|% 14,47
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|13.693.536
|% 11,54
|
|AKSEN
|3,85
|5.841.389
|% 9,69
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|815.918
|% -12,24
|
|THYAO
|11,49
|491.801.166
|% -5,43
|
|ASELS
|26,92
|325.886.176
|% -3,79
|
|GARAN
|9,51
|121.753.633
|% -6,67
|
|PETKM
|3,61
|96.452.906
|% -3,48
|
|YKBNK
|2,31
|93.988.592
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,23
|83.932.755
|% -4,65
|
|EKGYO
|1,36
|85.924.857
|% -7,48
|
|THYAO
|11,49
|491.801.166
|% -5,43
|
|ODAS
|1,94
|80.052.045
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,31
|93.988.592
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0119
|8,0521
|% 0,52
|
|Frank
|6,4503
|6,4892
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6597
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-0,53
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-1,07
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-0,51
|
|Çeyrek
|525
|536
|-0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,44
|50,44
|-1,29
|