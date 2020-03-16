***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:02
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829362
BIST
16:1687.776
En Yüksek
|Değişim
|: -8,19%
|| -7.829,65
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.755
16:166,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0876
|Açılış
|: 6,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:167,1402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1072
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:16302,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -9,10
|Açılış
|: 302,29
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|83.025.975
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|11.301.884
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,36
|851.215
|% 4,78
|
|NIBAS
|6,50
|1.639
|% 0,15
|
|YKSLN
|5,40
|5.098.514
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.623.570
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|1.513.368
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.828.888
|% -10,00
|
|KRGYO
|1,35
|441.122
|% -10,00
|
|HALKB
|4,92
|121.563.201
|% -7,34
|
|ODAS
|1,25
|93.729.059
|% -9,42
|
|RTALB
|2,95
|83.025.975
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,13
|70.178.257
|% -5,83
|
|IHLGM
|0,86
|63.186.052
|% -9,47
|
|ODAS
|1,25
|93.729.059
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.186.052
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,13
|70.178.257
|% -5,83
|
|CEMAS
|0,72
|33.162.418
|% -8,86
|
|RTALB
|2,95
|83.025.975
|% 8,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8480
|7,8874
|% 1,29
|
|Frank
|6,7603
|6,8011
|% 2,03
|
|Riyal
|1,7041
|1,7126
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.025
|2.079
|-44,24
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,40
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,70
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,42
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