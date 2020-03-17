***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:19
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829818
BIST
13:2384.492
En Yüksek
|Değişim
|: -3,86%
|| -3.396,22
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:236,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4750
En Düşük
6,4177
13:237,1598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0331
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1493
13:23306,66
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -6,78
|Açılış
|: 306,66
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.289.218
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|53.988
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|KARTN
|282,40
|4.574.838
|% 3,48
|
|SALIX
|3,65
|5.446
|% 2,82
|
|AYGAZ
|8,20
|1.742.651
|% -11,35
|
|KAPLM
|3,78
|72.628
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|6.254.080
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|6.444.962
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|934.491
|% -10,00
|
|ASELS
|21,12
|486.367.382
|% -7,85
|
|THYAO
|7,55
|431.499.509
|% -8,26
|
|GARAN
|7,98
|287.282.888
|% -2,56
|
|YKBNK
|1,98
|126.340.385
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,80
|118.739.048
|% -2,85
|
|YKBNK
|1,98
|126.340.385
|% -2,46
|
|TSKB
|0,86
|54.307.254
|% -2,27
|
|THYAO
|7,55
|431.499.509
|% -8,26
|
|IHLGM
|0,78
|43.727.307
|% -9,30
|
|EKGYO
|1,08
|50.096.264
|% -4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8408
|7,8801
|% -0,38
|
|Frank
|6,7549
|6,7956
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7194
|1,7280
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|-42,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.098
|14,76
|
|Yarım
|989
|1.015
|7,14
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,27
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|29,99
|29,99
|-0,06
|