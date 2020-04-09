***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2020 14:45
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836887
BIST
16:1394.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.223,26
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:136,6408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1306
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:137,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0916
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:13360,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,72
|Açılış
|: 360,86
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.687.289
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.852.979
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.488
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.499.563
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|24.364.714
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TDGYO
|2,64
|4.428.633
|% -6,38
|
|IHEVA
|2,51
|76.972.056
|% -5,64
|
|INFO
|5,39
|21.974.031
|% -5,44
|
|GARAN
|8,02
|709.321.013
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,66
|676.483.985
|% 5,56
|
|ASELS
|25,08
|645.667.735
|% 0,32
|
|THYAO
|9,69
|564.360.482
|% 0,94
|
|ECILC
|4,50
|535.641.717
|% 4,90
|
|GSRAY
|2,66
|676.483.985
|% 5,56
|
|YKBNK
|1,93
|310.809.497
|% 2,12
|
|ECILC
|4,50
|535.641.717
|% 4,90
|
|TSPOR
|4,03
|385.433.190
|% 8,92
|
|IHLAS
|0,58
|51.760.086
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3295
|8,3712
|% -0,33
|
|Frank
|6,9058
|6,9474
|% -0,41
|
|Riyal
|1,7819
|1,7909
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.681
|34,94
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,34
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,32
|0,06
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|B. Petrol
|34,00
|34,00
|1,16
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